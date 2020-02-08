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08.02.20 13:08

П'яний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації. ВIДЕО

У п'ятницю, 7 лютого, близько 12:00 жінка з коляскою переходила дорогу пішохідним переходом на проспекті Енергетиків в Енергодарі. Тієї миті коляску з дитиною збив автомобіль "ЗАЗ Славута".

Як передає Цензор.НЕТ, Департамент комунікації поліції Запорізької області повідомив, що за кермом автомобіля ЗАЗ перебував 49-річний житель Енергодара. Як свідчить медогляд, водій був п'яним. У його крові виявили 1,85 проміле алкоголю. Чоловіка затримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження.

Як пишуть місцеві ЗМІ, хлопчика, який перебував у колясці, відправили до лікарні. Йому лише кілька місяців. За попередньою інформацією, важких травм у дитини немає. 34-річна мама хлопчика не постраждала.

У місцевих групах Енергодару з'явилося відео моменту ДТП. На записі з відеореєстратора видно, що жінка з коляскою переходила дорогу пішохідним переходом. Один автомобіль її пропускав, а ЗАЗ, який їхав по лівій смузі, не зупинився і на швидкості збив коляску.

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Пяний водій збив коляску на переході в Енергодарі, дитина в реанімації 01


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