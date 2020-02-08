У в/ч Держприкордонслужби на Львівщині спалювали візуально не зношене "надлишкове майно": рюкзаки, каремати, взуття тощо, - Сініцин. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив у фейсбуці волонтер Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

"Це трохи жестяк.

Хоча ні.

Це "утилізація надлишкового майна".

У конкретній військовій частині Державної прикордонної служби України, а точніше в/ч 2418 на Львівщині.

Шкода, не можу тегнути нинішнього керівника ДПС Сергія Дайнека, він бойовий офіцер із Луганського прикордонного загону. Має чудово пам'ятати 2014 рік і забезпечення його підрозділу речовим майном.

А я прекрасно пам'ятаю сотні і тисячі рюкзаків, карематів, форм та взуття, приладів і тепловізорів, автомобілі і безпілотники, які люди з усієї країни відправляли на схід.

Прикордонникам, зокрема.

І ще знаю, кому б це конкретне, візуально не зношене, "надлишкове майно" не завадило навіть зараз.

Утилізували у такий спосіб не лише каремати, а й рюкзаки та взуття. "Зайве", яке під час перевірки не мало бути в наявності.

Передайте йому там хтось, що це трохи неправильно, напевно.

Хоча, думаю, він і сам розуміє".

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Пізніше Сініцин оновив свій пост: "Набрали з військової частини. Кажуть, що буде проведено службове розслідування за фактом неправильної утилізації списаного майна. Ну ок".



