Після реорганізації з 180 посад Головної військової прокуратури залишилося 58, - Чумак. ВIДЕО

Про це заступник генпрокурора Віктор Чумак повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"З 2 січня запрацював Офіс генпрокурора. Як ви знаєте, ми говорили про те, що Військової прокуратури як підрозділу, в якому проходять службу військові, в Україні не буде. І першим етапом була якраз таки ліквідація Головної військової прокуратури і створення на її базі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонно-промисловій сферах", - сказав він, уточнивши, що підрозділ також розпочав роботу з другого дня нового року.

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За словами заступника генпрокурора, "структура Спеціалізованої прокуратури буде розповсюджуватися на всі територіальні прокуратури по вертикалі і будуть створені відповідні прокуратури регіональні і відповідні місцеві прокуратури спеціалізовані. Це така окрема ієрархія. Вона буде мати достатньо самостійну ієрархічну структуру. Вона курується одним із заступників ГПУ", -зазначив Чумак.

Він підтвердив, що цим заступником є він сам.

"Але в неї є свій керівник, свої заступники в Спеціалізованій прокуратурі. Я думаю, що така структура ефективніша. Ми скоротили її з Головної військової прокуратури з майже 180 посад до 58 посад вже зараз, на сьогодні. Тобто вона скорочена майже втричі. Це достатньо серйозне скорочення. Але при тому не втратили ні якості, ні ефективності ні в розслідуванні, ні в якості роботи", - заявив Чумак.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником 2 січня.