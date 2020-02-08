Митниця сьогодні неконтрольована, незрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України, - Насіров. ВIДЕО

У студії телеканалу Наш обговорювали опубліковане 6 лютого відео, на якому глава митниці Максим Нефьодов танцює в оточенні дівчат на закритій вечірці в столичному клубі "Queen", передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив: "Це смішно, але не в нашому випадку. Якщо потім повертатися до питання контрабанди. Імпорт зростає, ВВП зростає. Офіційні цифри, статистика. А ми якось зовсім не бачимо це на надходженнях від митних платежів. І ніхто не хоче на це питання дивитися".

За його словами, зараз "ті, хто стежить за ситуацією", кажуть, що такого ніколи не було.

"Митниця неконтрольована, центральний апарат не контролює, що відбувається на кордоні. Найзначніша людина сьогодні на митниці - це керівник поста. Його не хвилює, хто керівник області або району, хто працює в центральному апараті. Він вирішує все. Все, що завгодно. У тому економічному стані, в якому ми перебуваємо, довести ситуацію до того, що не зрозуміло, що відбувається на всьому кордоні України ... ми не забуваємо, що економічна сторона - це одна велика частина проблеми. А інша - хто їде, як їде, що виїжджає, що заїжджає і все інше", - підсумував Насіров.

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Нагадаємо, 5 липня 2019 року Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби України.

8 грудня Україна почала свою роботу Нова митниця.