Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі, - Загороднюк. ВIДЕО

Про це під час прямого ефіру на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

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"Цього року юнаків 18 та 19 років призиватимуть на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям та наразі готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - заявив він.

Загороднюк також наголосив, що з 20 років призов на строкову службу буде обов'язковим. Він нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.

Водночас міністр уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби в лавах ЗС України вже з 18 років.

Міністр повідомив також, що відповідні роз'яснення незабаром буде опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

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