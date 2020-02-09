Євробачення-2020: стали відомі перші три фіналісти українського нацвідбору. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Кожен учасник виконував одну пісню. Оцінювали їх члени журі та глядачі.

За результатами першого півфіналу у фінал вийшли:

Співачка Марина Круть (KRUTЬ)

Колектив GO-A

Співачка Jerry Heil

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь гурти MOONZOO feat. F.M.F. Sure і FO SHO, виконавці Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і проєкт TVORCHI.

А фінал національного відбору з визначення учасника конкурсу від України відбудеться 22 лютого.

65-й ​​міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

У Євробаченні-2019 Україна не брала участі. У лютому минулого року Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця національного відбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у Євробаченні. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона виступала в Росії, а також планувала там концерти в майбутньому.

У 2018 році від України на Євробачення поїхав співак Melovin. Він посів сімнадцяте місце.

Загалом представники України двічі перемагали на Євробаченні: у 2016 році - співачка Джамала з піснею "1944", у 2004 році - Руслана з піснею "Wild Dances".

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