Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно точно ми хочемо посилити економічний блок, тому що у нас фокус на залучення інвестицій і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку: економіки, енергетики, інфраструктури з точки зору і з фокусом на залучення інвестицій, і для того, щоб захищати промисловість. Тому що дійсно той стан справ, який сьогодні є в промисловості, вимагає особливої уваги", - сказав Гончарук.
Також він зазначив, що для виконання таких обов'язків може бути призначено нового віцепрем'єра.
За словами прем'єра, в уряді думають над тим, як посилити аграрний напрямок в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але він не бачить передумов для поділу цього відомства.