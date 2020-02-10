"Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний запис не потрапив в ефір, проте був опублікований у соцмережах і швидко поширився по мережі.

Ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій, громадяни, які зазнали впливу радіації, та інші росіяни, які отримують пільги, можуть витратити належні їм майже 1500 рублів: близько 900 рублів - на медикаменти, 137 рублів - на путівку в санаторій, а решта - на проїзд у міжнародному транспорті до місця лікування і назад.

Після слів про гроші, призначені на міжнародний транспорт, ведуча не змогла стримати сміх.

"Я намагалася, ви чули", - сказала вона, вибачившись перед колегами та намагаючись вгамувати сміх.

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