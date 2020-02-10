Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
10.02.20 10:57

"Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

Ведуча російського пропагандистського телеканалу "Вести: Приморье" розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат у Росії на 3 відсотки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний запис не потрапив в ефір, проте був опублікований у соцмережах і швидко поширився по мережі.

Ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій, громадяни, які зазнали впливу радіації, та інші росіяни, які отримують пільги, можуть витратити належні їм майже 1500 рублів: близько 900 рублів - на медикаменти, 137 рублів - на путівку в санаторій, а решта - на проїзд у міжнародному транспорті до місця лікування і назад.

Після слів про гроші, призначені на міжнародний транспорт, ведуча не змогла стримати сміх.

"Я намагалася, ви чули", - сказала вона, вибачившись перед колегами та намагаючись вгамувати сміх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100