Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

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"Вражаючі за своєю документальністю фото зі стратою фашистських військових, виснажливим форсуванням радянськими воїнами стратегічних об'єктів, розвагами дітей, чиє дитинство забрала війна, знівеченими пораненнями тілами загиблих військових - усіх їх свого часу намагався вивезти через аеропорт "Київ" ("Жуляни") в Берлін громадянин Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 301 документальну фотографію митниця передала Центральному державному кінофотофоноархіву.

"Усі фотографії можна умовно поділити на кілька груп. Перша - 25 фото з подіями заключного етапу Другої світової війни, друга - 16 фото із зображенням страти нацистських злочинців у Миколаєві та Києві 1945-46 років, та інші - портрети нацистських лідерів і дії німецько-фашистської армії та флоту", - зазначила київська митниця.

Повідомляється, що автором другої групи фото, з огляду на штампи, є відомий гранд фотографії 30-50-х років - військовий фотограф ТАСС Георгій Угринович. На деяких фото є штампи - "спецфонд МВС УРСР" і "погашено" або "знято з обліку".





"Оскільки окремі фото - як зображення нацистського військового, який сидить на голові пам'ятника Леніну, або фото сплячого фашистського льотчика на крилі військового винищувача, - за словами фахівців, до недавнього часу не могли бути виставлені публічно з етичних і ідеологічних міркувань радянської влади, отже - вони є дуже цікавими для любителів", - зауважили митники.

Зазначається, що незабаром унікальні фотографії, після ретельної обробки фахівцями архіву, з'являться у вільному доступі для режисерів документального та художнього кіно, дослідників Другої світової війни і журналістів.

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