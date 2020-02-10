У Рівному запобігли замовному вбивству активіста, який виступав проти нелегального видобутку бурштину, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ отримали інформацію, що раніше судимий житель Рівного підшукує через кримінальні кола виконавця для скоєння вбивства. Організатор злочину "замовив" місцевого активіста, який заважав зловмисникові налагодити нелегальний видобуток бурштину і вирубку лісу. До тіньового бізнесу фігурант планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл.

Співробітники СБУ задокументували факти збору зловмисником інформації про потенційну жертву. Для скоєння злочину його організатор передав "кілеру" гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства було здійснено імітування обстановки злочину.

Правоохоронці затримали замовника в обласному центрі під час звіту "кілера" перед організатором злочину. Затриманому здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.