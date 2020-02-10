Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа. ВІДЕО+ФОТО

Про це Ворошнов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що їхав по головною дорогою на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, коли його підрізали на чорній машині (Porsche Cayenne або Range Rover, номерний знак - 7747).

"Почав йому сигналити вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавше мене авто затормозило, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця - охоронець у плащі з "вухом", який одразу "обозначив" наявність вогнепальної зброї", - повідомив ветеран АТО.

Під час словесної перепалки поруч зупинилося ще одне авто, в якому також було двоє чоловіків.

"І тут як почало мені "прилітати" з різних сторін. Точно так, прям "в ціль". Добре що встояв на ногах, бо ці могли б почати "піднімати" з носака... здається, до мого великого сорому, я навіть не "відповів", але це не точно... Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав. Аж ностальгія. Повно "юшки", половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо з середини", - уточнив Ворошнов.

Поліцію він не викликав, ніяких заяв не писав, оскільки "не вірю я в наше правосуддя, маю на це підстави".

"Десь з годину просидів на сайті Верховної ради, намагаючись знайти "знайому" пику. Так шо б "це точно він" - ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам'ятовую, а тут ще й по голові били", - повідомив колишній воїн.

Він також висловив вдячність дівчині-водієві, яка дала чистої води, і попросив тих, хто бачив або зняв відео події повідомити йому.

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