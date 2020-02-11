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11.02.20 13:26

В Одесі активісти демонтували меморіальну дошку комуністичному діячу Калініну. ВIДЕО

Активісти патріотичних організацій зняли меморіальну дошку комуністичному діячу Михайлу Калініну зі стіни будинку №5 на вулиці Гоголя в Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, кілька днів тому пам'ятний знак вже демонтували, але згодом з'ясувалося, що підрядник реставрації будинку просто перевісив його в інше місце.

Михайло Калінін (1875-1946) з 1919 року і до самої смерті був формальним керівником радянської держави. Ця посада в різні роки називалася по-різному: голова спілки центрального виконавчого комітету, голова ЦВК СРСР, голова президії верховної ради СРСР. У 1919 році Лев Троцький назвав його "всеросійським старостою". Після 1935 року це словосполучення трансформували у "всесоюзного старосту". При цьому реальну владу Калінін майже не мав.

Активний учасник комуністичних злочинів, особисто підписував розстрільні списки.

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