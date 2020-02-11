Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр Владислав Криклій на пресконференції з питань автодорожньої галузі.

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"Цього року починаємо розвантажувати дороги: направляємо вантажі на інші види транспорту. 1 млн тонн вантажів, що перевозяться річкою, знижує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом чотирьох років", - сказав він.

Як повідомив Криклій, річкові перевезення в 2019 році зросли на 20%. "Майже на 2 млн тонн більше вантажів перевезено - 2 млрд грн заощадили. Це додатково 200 км відремонтованих доріг", - зазначив він.

За словами міністра, з метою розвитку річкових перевезень і збільшення кількості перевезених водними шляхами вантажів у планах - ремонт шлюзів Дніпровського каскаду, що сприятиме переорієнтації на річку додаткових 3 млн тонн експортних вантажів.

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Реалізація проєкту водного шляху Е-40 дозволить залучити додатково 5-7 млн ​​тонн транзитних вантажів.

Крім того, Криклій повідомив, що в 2019 році на 30% більше зернових було перевезено залізницею.

"Це означає, що ми знизили навантаження на дороги на 35 млн тонн зерна. Цього року модернізуємо інфраструктуру припортових залізничних станцій. Це дозволить перевезти залізницею експортних вантажів на 46 млн тонн більше, а отже, на дорогах це буде мінус 46 млн тонн", - уточнив він.

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Водний шлях E40 входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення. Його протяжність становить 2353 км. Шлях пролягає територією України, Білорусі та Польщі через річки Вісла - Буг - Мухавець - Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип'ять - Дніпро. На сьогодні він не функціонує в повному обсязі.

До сьогодні вже розроблено техніко-економічне обґрунтування відновлювальних робіт з очікуваною вартістю понад EUR12 млрд, зокрема на ділянки в Україні можуть виділити EUR32 млн.

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