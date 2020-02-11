Банду рекетирів затримано в Кропивницькому, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що група була створена на міжетнічній основі. До її складу входило троє уродженців інших держав - раніше неодноразово судимих ​​громадян, які мають стійкі зв'язки з кримінальним світом.

Поліцейські встановили, що 11-го лютого чоловіки приїхали в один з торгових центрів для зустрічі з потерпілим - жителем Кропивницького. Спільники безпідставно вимагали від чоловіка 20 тис. гривень і отримали частину коштів.

Із залученням спецпідрозділу КОРД, групу затримали на місці скоєння злочину безпосередньо після передачі грошових коштів.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів на території Кіровоградської та інших областей.