Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб. ВIДЕО

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зусиллями українських пілотів і південноафриканських військових лікарів життя марокканця було врятоване.



Коментуючи подію, командир 18 окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв зазначив: "Ситуація - штатна: авіамедична евакуація - найбільш швидкий та безпечний шлях доставки поранених, травмованих та хворих до медичних установ, в яких наявні необхідне обладнання та спеціалісти. Завдання - середнього рівня складності, одне з тих, які щодня виконуються загоном".

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