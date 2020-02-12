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12.02.20 09:14

Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб. ВIДЕО

Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу українського національного контингенту в екстреному порядку в ніч на 9 лютого здійснив переліт із міста Ківанджа до аеродрому міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зусиллями українських пілотів і південноафриканських військових лікарів життя марокканця було врятоване.

Коментуючи подію, командир 18 окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв зазначив: "Ситуація - штатна: авіамедична евакуація - найбільш швидкий та безпечний шлях доставки поранених, травмованих та хворих до медичних установ, в яких наявні необхідне обладнання та спеціалісти. Завдання - середнього рівня складності, одне з тих, які щодня виконуються загоном".

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Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб 01

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