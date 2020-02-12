З моста на Дніпропетровщині злетів легковик, загинула 19-річна дівчина, водій госпіталізований, - ДСНС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Дніпропетровської області.

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Орієнтовно, під час проїзду по вузькому містку через скидний канал легковий автомобіль Renault MEGANE впав у воду.

В результаті події загинула пасажирка, громадянка 2001 року народження (тіло витягнуто з води і направлено на судово-медичну експертизу) і постраждав водій, громадянин 1970 року народження, якого співробітники Служби порятунку вилучили з води за допомогою рятувального круга і рятувальної мотузки.

Потерпілого передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації в лікарню.

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