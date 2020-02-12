Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з його відеозвернення, опублікованого в Facebook.

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"Два з половиною місяці тому, серед білого дня, в центрі Києва був убитий мій син Саша. Снайпер, який цілив у мене, кулею 7.62 зніс пів голови трирічного хлопчика. З того моменту у мене одна мета - зробити все, щоб ті, на чиїх руках кров Саші, понесли заслужене покарання.

За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про новий підготовлюваний на мене і мою сім'ю замах.

Ця ж інформація є і у поліції. І, тим не менш, з п'ятниці до понеділка Главк (поліції) Києва знімає охорону, незважаючи на те, що є доручення головного слідчого управління України про забезпечення заходів безпеки. У мене питання-це випадковість чи якісь збіги?

За попередні два місяці, поки кримінальна справа з розслідування вбивства мого сина була в Главку Києва, слідство не просунулося ні на крок.

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Я хочу звернутися до пана президента: у мене величезне прохання до Вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої ми зможемо запобігти ще багатьом смертям, які можуть бути в нашій країні", - йдеться в заяві Соболєва.

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.

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