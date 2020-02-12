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12.02.20 15:57

Бабуся "слуги народу" Мезенцевої спростувала слова депутатки, що вона підтримує продаж землі. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева сказала неправду з трибуни парламенту заявивши, що її бабуся з нетерпінням очікує відкриття ринку землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ZIK, насправді бабуся нардепки Ганна Єгорівна сказала, що внучка навіть не питала її думки з цього питання.

"Ось вона нехай частіше приїжджає до бабусі. Вона вже давно-давно була. Передайте їй і ви, що бабуся говорила, що треба в гості до бабусі приїжджати. Є ж у неї час, що можна приїхати. І нехай би вона бабусі розповіла та поговорила - як воно, та що воно ... По телевізору сказала. Так вона зі мною хоча б поспілкувалася. Я так думаю, що навряд люди допустили б продаж землі. Я не знаю. Ось орендувати - так. Нам подобається, що у нас орендують. Дав би нам плату більше за її оренду. Ось нам давав по три тисячі. А в цьому році ... додав - чотири дав", - говорить бабуся нардепки.

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