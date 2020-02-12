Бабуся "слуги народу" Мезенцевої спростувала слова депутатки, що вона підтримує продаж землі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ZIK, насправді бабуся нардепки Ганна Єгорівна сказала, що внучка навіть не питала її думки з цього питання.

"Ось вона нехай частіше приїжджає до бабусі. Вона вже давно-давно була. Передайте їй і ви, що бабуся говорила, що треба в гості до бабусі приїжджати. Є ж у неї час, що можна приїхати. І нехай би вона бабусі розповіла та поговорила - як воно, та що воно ... По телевізору сказала. Так вона зі мною хоча б поспілкувалася. Я так думаю, що навряд люди допустили б продаж землі. Я не знаю. Ось орендувати - так. Нам подобається, що у нас орендують. Дав би нам плату більше за її оренду. Ось нам давав по три тисячі. А в цьому році ... додав - чотири дав", - говорить бабуся нардепки.

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