Вандал, який пошкодив підсвічування на столичній Алеї художників, тепер допомагає прибирати Київ, - Кличко. ВIДЕО

Відео минулої і нинішньої діяльності молодика розмістив на своїй сторінці в Facebook київський градоначальник Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наш 20-річний "недогерой", родом з Київської області, уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом. На три тижні – щонайменше по три години щодня, хлопець залучений до громадських робіт", - написав Кличко.

За словами глави КМДА, хлопець уже відмивав написи з перил на Алеї художників, згрібав листя в сквері на Контрактовій площі і прибирав сніг біля кінотеатру "Жовтень".

"Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!" - додав Кличко.

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Нагадаємо, вандал пошкодив підсвічування на Алеї художників 29 січня. Поліція оперативно затримала молодого чоловіка і його подільників.