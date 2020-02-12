Карантин через коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого, - віцепрезидент власника Калурі. ВIДЕО

Про це повідомив у відеозверненні Рой Калурі, виконавчий віцепрезидент власника лайнера — компанії Princess Cruises, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Калурі, карантинний режим на Diamond Princess оголошено Міністерством охорони здоров’я Японії.

"І міністерство повідомило нам, що карантин на кораблі завершиться 19 лютого. І якщо не станеться якихось непередбачуваних подій, ми й далі орієнтуємось на цей строк", — повідомив Калурі.

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Він також додав, що одним із головних пріоритетів компанії є забезпечення членів екіпажу й пасажирів корабля необхідними ліками. До того ж, на лайнер направили сімох фармакологів, які допомагають розносити ліки всім, хто їх потребує.

Слід зазначити, що 19 лютого спливає 14-денний термін карантину — саме стільки він має тривати за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, круїзний лайнер Diamond Princess перебуває на карантині в порту Йокогама в Японії. За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють у лікарні Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, або ті, хто чекає результатів тесту, мають залишатися на судні не менше 14 днів. Загалом на борту перебуває 3 700 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 25 українців - членів екіпажу.

За останніми даними, на борту Diamond Princess виявили 175 випадків зараження коронавірусом, два з них - у українців.