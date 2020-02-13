Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак. ВIДЕО

Про це 12 лютого у коментарі "Радіо Свобода" сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, ми зустрічалися публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу Президента", – сказав Єрмак.
На запитання, чи були публічні зустрічі з представниками РФ, Єрмак відповів: "Ні".
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".