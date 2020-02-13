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13.02.20 12:42

"За медицину - дякую. Міністерство ветеранів відпрацювало на найвищому рівні, але близько 10 осіб ще не отримали паспорт", - колишній в'язень терористів РФ Секацький. ВIДЕО

Луганський бізнесмен Денис Секацький, який на окупованих територіях збирав інформацію для СБУ, а потім провів майже 4 роки в полоні, повернувся в Україну під час останнього передноворічного обміну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму інтерв'ю 4 каналу Секацький розповів про ситуацію на окупованих територіях, про свою роботу на спецслужбу, ув’язнення, обмін та про проблеми, з якими стикаються колишні в’язні російських терористів уже після звільнення.

Зокрема, Секацький розповів про відновлення цивільних документів.

"У держави було два роки, щоб розробити схему. Щоб ми приїхали... За медицину - дякую. Міністерство ветеранів відпрацювало на найвищому рівні... А з документами - якось було неорганізовано. Я розумію людей, які займаються цим - їм повідомили пізно. Нас вони теж шокувати не хотіли - стільки пережили і говорити про погане відразу: "Хлопці, треба почекати, бо все не налагоджено". Їх звинувачувати нема в чому ... Близько десятка осіб, які ще не отримали паспорти цивільні. А це найголовніший документ...", - розповів Секацький.

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