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13.02.20 15:12

У Києві затримано громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії. ВIДЕО

У Києві затримано 42-річного громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, іноземець потрапив до поля зору прикордонників під час спеціальної операції і підозрюється в переправленні нелегалів упродовж кількох років - з 2012 по 2019 рік. Задокументовано пересування двох груп нелегалів, до яких причетний затриманий.

Обидві групи нелегалів були затримані прикордонниками Чопського прикордонного загону.

Про затримання поінформовано Центр надання правової допомоги та Посольство Нігерії в Україні.

Суд визначив громадянину Нігерії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 84 тисячі гривень.

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