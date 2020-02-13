Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявили адвокати підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, передає Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Національна поліція видає як новину інформацію, яка неодноразово була предметом судових досліджень, починаючи з 08.01.2020 року, зокрема про дату т.зв. порівняльного відео, т.зв. "самовільне залишення військової частини" у 2019 році, про т.зв. "експертизу ходи". Усе це повністю було спростовано належними доказами, зокрема допитами свідків, висновками експертів, військовими і медичними документами", - заявили адвокати, назвавши брехнею інформацію, оприлюднену поліцією про Яну Дугарь.

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"Поліцією не було надано жодного нового доказу. Комплексна "експертиза" від 21.11.19 була предметом досліджень у численних відкритих судових засіданнях 13 грудня, 08 січня 2020, 17 січня 2020, 24 січня 2020. Незалежні фахівці із 30-річним експертним стажем визнали цю умовну "експертизу" недостовірним доказом, яка суперечить ЗУ "Про судову експертизу", ще 08 січня 2019 року, ми про це писали ось тут. Про фальсифікацію цієї "експертизи" навіть фільм короткометражний 3 січня 2020 року встигли зняти. Ось відео. Щодо т.зв. "нового доказу" вже понад місяць у ГБР лежить заява про фальсифікацію. Відео з тату, яке показує неспроможність портретної "експертизи", було продемонстровано ще 30 грудня 2019 року", - заявили адвокати.

"Щонайменше трьома рішеннями Печерського районного суду встановлено факт недотримання слідством вимог закону (ст. 220-221 КПК) щодо терміну і порядку розгляду клопотань захисників Яни Дугарь (ухвали від 28.12.2019 №757/66826/19-к, від 05.02.2020 №7574203/20-к, від 12.02.2020 №757/1995/20-к). Слідством також грубо порушуються вимоги до правильності процесуальних рішень (ст. 110 КПК) (див. зокрема тут). Оскарження дій, бездіяльності та незаконності рішень сторони обвинувачення також триває з ініціативи захисту в Печерському суді", - додали захисники Дугарь.

"Дата порівняльного відео зазначена в експертизі як "11 липня 2019 року" кілька разів. Це також відображено на цьому відео. Вважаємо, що так зроблено спеціально, щоб порівняльне відео видавалося таким, що зроблене в той самий період року, що і відео для порівняння, тобто "липень". Крім цього, цим показано рівень п'яти експертів, які не помітили, що жінка та інші люди в зимовому одязі серед літа в магазині", - додали адвокати.







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"Офіційно заявляємо, що 07.11.2019 Яна Дугарь у Покровську (Донецька обл.) не була, оскільки перебувала в Дніпропетровській області, що підтверджується даними телефонних з'єднань і відео з камер спостереження. Хоча, яка різниця? Це все одно не є доказом причетності Яни Дугарь до вбивства Павла Шеремета. Можливо, офіційне слідство таким чином намагається заплутати громадян, які цікавляться ходом розслідування справи, в тому числі Президента і Генпрокурора України?" - зазначили адвокати.

"Місце перебування та порядок проходження Яною Дугарь служби в іншій військовій частині в іншому місці в 2019 році не має жодного стосунку до проходження нею служби в закритому військовому госпіталі в 2016 році в м. Покровськ. Дати, зазначені слідством як "самовільне залишення служби", припадають на вихідні і дати офіціальної відпустки. Крім цього, слідчі і прокурори, як показали судові засідання 17, 24 січня і 5 лютого ц.р., не орієнтуються в порядку проходження служби і не знають, зокрема, що відповідно до ст. 10-1 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" додатково до відпустки надається до двох днів на дорогу. І знову – який стосунок пересування Яни Дугарь у 2019 році має до справи вбивства Павла Шеремета в 2016 році?" - акцентували захисники.

"За датами:

31.08.2019 - 29.09.2019 (2 дні на дорогу) - щорічна відпустка відповідно до виписки з наказу від 02.09.2019 № 177 командира військової частини А 1126 полковника Качанова;

12.10.2019 і 13.10.2019 - були вихідними днями, а 14.10.2019 вона повернулася на службу, що підтверджують і матеріали, надані органам слідства;

20.11.2019 - виїзд поїздом 079П о 22:39 до Києва;

21.11.2019 - День десантно-штурмових військ, який згідно з Указом Президента України "Про День десантно-штурмових військ Збройних Сил України" від 21 листопада 2017 № 380/2017, є національним святом і вихідним днем;

22.11.2019 - День народження Дугарь Яни;

23.11.2019 - був вихідним днем;

У період з 27.11.2019 по 16.12.2019 Дугарь Я. мала складати сесію за місцем навчання в м. Львів, однак була затримана 12.12.2019 і з суттєвим порушенням вимог закону доставлена ​​до міста Буча, а потім до міста Київ.

Інші дати є офіційними вихідними (субота і неділя).

Згідно з умовами контракту, Яна має право перебувати в межах України у свої офіційні вихідні (суботу, неділю, святкові тощо)", - зазначили адвокати.

"Зазначена інформація (про перший візит Дугарь до Києва. - Ред.) не має жодного стосунку до предмета доведення. Крім цього, національна поліція не наводить жодного факту про пряме заявлення Яни в судах з цього приводу. Про відвідування Києва висловлювалися інші особи, в тому числі і поручителі. Коментарі стосувалися періоду після початку війни, про що було уточнено журналістам ще в січні 2020 року", - наголошують адвокати.

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"У поліції немає жодного факту протиправного ухилення Яни Дугарь від проведення слідчих дій. Більше того, Яна прибувала за викликом слідчих навіть у тих випадках, коли такі виклики оформлювалися в порушення ст. 135-137 КПК. Так, Яна брала участь у допитах у грудні, стенограми яких прокурор Зузак залучав у судових засіданнях. Крім цього, Яна брала участь у слідчому експерименті в м. Покровськ і в повторному допиті, який проводили слідчі в м. Покровськ. Крім цього, інформація про відмову від участі 03.01.2020 р., поширена пресслужбою Нацполіції, також виявилася неправдою. Яна Дугарь прибувала на всі виклики слідчих. Однак підозрювана і не зобов'язана співпрацювати зі слідством, особливо з необ'єктивним і упередженим. Суспільству подають інформацію в стилі радянської пропаганди, щоб створити негативну думку про людину, яка не допомагає себе звинувачувати, а тому "погана" і має стосунок до злочину. Це право людини не свідчити проти себе і захищатися, самостійно збирати докази, в тому числі про порушення слідчих та прокурорів. А слідчий і прокурор, за законом, мають обов'язок встановлювати не тільки докази вини, а й ті, що виправдовують людину. Натомість бачимо, що поліція займається доведенням спростування алібі, а не надає належних доказів, які прямо доводять причетність до злочину. У цьому випадку принцип "презумпції невинності" діє навиворіт: коли слідчі, не маючи власних доказів вини, намагаються поставити під сумнів повні, чіткі і послідовні докази захисту про невинуватість, - пояснили адвокати.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.