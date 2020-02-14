Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей". ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу "UА: Перший", передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що запропонував політичному керівництву країни розділити гроші, які заробила команда "Нафтогазу", відстоюючи інтереси України в міжнародних судах, порівну між усіма громадянами країни.

"А це $3 млрд за останнім рішенням Стокгольмського арбітражу (бо до цього ми отримали $2,1 млрд, які вже пішли до держбюджету і вже витрачені). Плюс $7,2 млрд - це гарантовані платежі за новим транзитним контрактом. Тобто разом - це $10 млрд", - сказав Вітренко.

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За його підрахунками, якщо розділити цю суму на всіх громадян, то кожен українець отримає по 6000 грн або 16 000 грн на сім'ю. Однак ця пропозиція поки залишилася без відповіді.

"Якщо пропозиція розділити порівну (виграш, отриманий від "Газпрому", і гроші від транзиту російського газу. - Ред.) теж не приймається, але водночас якісь чиновники, політики не хочуть виконувати закони, зобов'язують компанію не виконувати закони, а виплата зарплати - закон, то тоді ми маємо захищати свої права, щоб показати всім, що тут є верховенство права і ми живемо в правовій державі", - сказав Вітренко.

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"Я вже подав позов до суду, я нікого не лякаю, я просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів. Якщо держава не хоче справедливо і не хоче порівну, то тоді потрібно йти до суду... Це питання принципів, це не питання грошей", - додав він, уточнивши, що заяву подано до Печерського райсуду Києва.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $ 2,9 млрд, зазначив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.