Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька. ВIДЕО

"Реформу гальмує розчарування і бажання почекати, може все відкотиться назад", - сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона розповіла, що лікарі і медичні працівники потроху звикають до нових умов роботи, коли поетапно впроваджується медреформа. Тому що зрозуміли, що шляху назад немає.
"У нас буде дуже серйозна розмова з урядом і парламентом щодо того, що треба збільшувати бюджет", - сказала Скалецька.
Міністерка визнала, що за обмежених ресурсів цей рік буде складним для реалізації медреформи. Але якщо витримаємо, наступного року буде набагато краще, стверджує вона.