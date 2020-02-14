Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальній заяві одеської поліції.

"В інтернеті поширюється відео, на якому зафіксовано людей, які під час обшуку одного з підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. Публікація не залишилася непоміченою керівництвом одеської поліції. На цей момент всі учасники інциденту встановлені. Вони дійсно співробітники поліції ... За зазначеним фактом призначено службове розслідування. Його матеріали будуть передані в ДБР. На час проведення перевірки поліцейські відсторонені від служби", - йдеться в заяві.

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