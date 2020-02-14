Патрульні запобігли самогубству вагітної на Вінниччині, - поліція. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з моста. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз.

Четверо патрульних негайно прибули на місце виклику.

Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагалися відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього інспектори схопили вінничанку за руки та перетягнули через огорожу моста.



Виявилося, що вона чекає на дитину. Причин свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу. У кареті швидкої жінка отямилася та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй вчинити самогубство.

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