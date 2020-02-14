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14.02.20 15:02

Убивство Шеремета: апеляційний суд відхилив клопотання захисту Кузьменко, залишивши її в СІЗО до 3 квітня. ВIДЕО

Апеляційний суд Києва залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета хірургу Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Колегія суддів ухвалила рішення залишити чинною постанову Печерського суду, згідно з якою Юлія Кузьменко залишається в СІЗО до 3 квітня.

Раніше апеляційний суд залишив чинним нічний домашній арешт ще одній підозрюваній - Яні Дугарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: розгляд апеляцій захисту Дугарь і Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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