"Євробачення-2020": у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Перший, у другому півфіналі національного відбору взяли участь MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI.

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Оцінки членів журі розподілилися так: GARNA - 1 бал, Олександр Порядинський - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 5 балів, David Axelrod - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.

За підсумками глядацького голосування бали розподілилися так: GARNA - 1 бал, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, David Axelrod - 5 балів, Олександр Порядинський - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.

Таким чином, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod 22 лютого поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020".

Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

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