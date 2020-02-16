Страхова медицина може запрацювати в Україні з 2023 року - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він наголосив, що для цього має бути дотримано кількох умов.

"Ми не кажемо, що ми відмінимо фінансові гарантії. Це "юніверсал каверідж" ("універсальне покриття" витрат пацієнта, гарантований мінімум безоплатних медичних послуг. – Ред.). І він має бути. Усі країни за нього борються. Страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантії. По-перше, ми маємо не помилитися. Ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні", – вказав Радуцький.

Необхідною умовою для запуску страхової медицини депутат вважає також виведення зарплат українців із тіні.

"Ми (владна команда. – Ред.)зробимо все для того, щоб той відсоток "чорної" зарплатні був з кожним днем все менший і менший. І ми розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цього року. Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два – десь 2023 рік. Це не обіцянка. Це плани", – наголосив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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