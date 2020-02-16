"Кубань буде островом свободи!" - нардеп від "ЄС" Гончаренко привітав із річницею проголошення Кубанської Народної Республіки. ВIДЕО

Відповідне відео він оприлюднив на своєму каналі в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно 102 роки тому Кубань проголосила свою незалежність - Кубанську Народну Республіку. Саме цього дня. Потім кубанців вбивали, потім морили голодом. Промивали мізки, змушуючи забути свою ідентичність", - сказав Гончаренко.

Він нагадав про те, що зберегти себе регіону допомогла українська культура.

"Вся справа в культурі. І я думаю, що можна все відродити. І нагадати кубанцям про їхні витоки та корені. Для цього треба працювати, і ми будемо це робити", - пообіцяв Гончаренко.

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Депутат підкреслив, що Кубань - не просто один з регіонів Російської Федерації.

"Соловйов і Скабєєва! Коли будете нарізати в свої програми елементи, шматки з моїх виступів, обов'язково візьміть цей. Кубань буде островом свободи. Я в це вірю. Всіх зі святом! Всім кубанцям - привіт! Слава Кубані! Слава Україні!" - підсумував нардеп.