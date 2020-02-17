У п'ятницю Рада заслухає звіт уряду, - Разумков. ВIДЕО

Про це спікер ВР повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Надійшов звіт уряду. Він вже має бути на сайті ВРУ, найближчим часом там з'явиться. Я пропонував би, щоб комітети його розглянули в середу, оскільки як такої постанови не може бути, оскільки у нас затверджено програму уряду. І проголосувати за позитивний або негативний висновок роботи уряду ми зараз не можемо. Тому є пропозиція, щоб комітети розглянули в середу на своїх засіданнях, і в п'ятницю у нас була можливість заслухати уряд замість "години запитань до уряду". Я б запропонував такий алгоритм роботи: 20 хвилин виступ прем'єр-міністра, 40 хвилин питання-відповіді", - розповів Разумков.

За його словами, в п'ятницю Рада також заслухає міністра охорони здоров'я з питання коронавірусу.

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