Чеченець Хангошвілі убитий у Берліні спецпідрозділом ФСБ "Вимпел", - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

"Ми з'ясували, як Центр спеціальних призначень ФСБ готував кілера-рецидивіста Вадима Красікова для цього вбивства, а також встановили деякі подробиці переміщень Красікова Європою", - пише The Insider, передає Цензор.НЕТ.

"У 2019 році Вадим Красіков замість того, щоб відбувати покарання за вбивство підприємців в Москві і Костомукші, проводив час на тренувальних базах ЦСН ФСБ. Білінги мобільного телефона, отримані Bellingcat, свідчать про те, що протягом року він постійно спілкувався з "вимпелівцями" і відвідував їхні тренувальні бази. Одним з його постійних контактів був Едуард Бендерський, ветеран і глава благодійного фонду "Вимпел". І хоча на держканалах він виступає саме як ветеран, судячи з усього, він не такий вже й колишній співробітник. Формально він є приватним підприємцем, власником кількох охоронних фірм. Але він також є і головою російсько-іракської ділової ради, причому саме його компанії отримали чомусь ексклюзивне право на охорону російських нафтових об'єктів в Іраку. Цей формат "приватного підприємця" зі своїми ПВК за кордоном добре відомий за прикладом Євгена Пригожина. На своєму сайті Бендерський з гордістю повідомляє, що його основна компанія "Вимпел-А" була "неодноразово відзначена подяками керівництва ФСБ і МВС Росії, Державної думи та інших державних органів". Цікавий (і, можливо, випадковий) збіг: знаменитий російський хакер Максим Якубець, за упіймання якого ФБР обіцяє $ 5 млн, доводиться Бендерському зятем. За даними влади США, Якубець працював не тільки заради власного збагачення, а й в інтересах ФСБ. Коли Красіков починає проводити активні дії з підготовки до вбивства в Берліні, його дзвінки Бендерському частішають. Так, наприклад, вони телефонують 3 липня, коли Красіков повертається з Брянська, де робив паспорт на ім'я Соколова, а також 28 липня - після повернення з Петербурга, де він отримав документи про працевлаштування в ЗАТ "Руст" (для візи)", - пише видання.

Едуард Бендерський і Володимир Путін на засіданні ОНФ

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"Про тісні зв'язки Бендерського з керівництвом ЦСН ФСБ відомо давно. Ось витяг з листа журналісту "Нової Газети" Юрію Щекочихіну від бійців групи "Альфа"(також належить до ЦСН ФСБ):"Тепер - про одного із спонсорів ЦСН ФСБ. Колись у центрі служив скромний офіцер Бендерський Едуард. Звільнився він у званні старшого лейтенанта. На громадянці створив ПОП (приватне охоронне підприємство) "Вимпел-А" під "дахом" нашого центру. Курирує його особисто наш генерал Тихонов <беззмінний керівник ЦСН ФСБ. - Ред.>. Їздить Бендерський на джипі "Гелендваген", має і спецталон, і посвідчення прикриття. Практично всі банкети, концерти, змагання оплачує його ПОП. Сам пан Бендерський регулярно приїжджає в сауну попаритися, незважаючи на те, що ця сауна розташована на території об'єкта ЦСН особливого режиму. Паритися він вважає за краще в товаристві керівництва центру. А тепер згадайте події на Дубровці. Відразу ж після вдалого штурму, який провели ми з бійцями "Вимпел", деякі з керівників ФСБ і МВС розповідали по телебаченню, як відбувалися підготовка до штурму і сам штурм. Яке ж було здивування багатьох з нас, коли в одному з сюжетів ми побачили пана Бендерського – цивільну людину, яка давно звільнилася з органів. Він, сидячи перед моніторами, докладно розповідав, як і звідки переміщалися захопленим будинком спецпризначенці, називаючи номери відділів і груп. Само собою зрозуміло, що інформацію та відеозаписи, зроблені нашими операторами, йому надало керівництво центру", - пише видання.

"Цікаво, що цей лист було опубліковано вже після смерті Щекочихіна. Він помер в результаті отруєння невстановленою речовиною (кримінальну справу за статтею вбивство двічі відкривали і безрезультатно закривали). Бендерський в розмові заявив, що з Красіковим він не знайомий і ніяких коментарів давати не збирається", - зазначають автори розслідування.

Глава ЦСН ФСБ генерал-полковник Тихонов

"Як видно з переміщенням Красікова (які також видно по білінгу його телефона), він неодноразово відвідував основні тренувальні бази ЦСН ФСБ - як мінімум 8 разів в 2019 році базу ЦСН ФСБ в Балашисі (військова частина 35690). В останній раз він тренувався на території цієї частини 8 серпня - всього за кілька днів до того, як вирушив у Європу для скоєння вбивства", - пише видання.

Навчально-тренувальна база ЦСН ФСБ в Балашисі

"Інша ФСБівська будівля, яку він відвідує,розташована за адресою Проспект Вернадського, 12, корп. 4 (також відома як НДІ "Прибой"), де, судячи з даних з відкритих джерел, міститься Національний антитерористичний центр та аналітичний центр ФСБ. Там він з'являвся 2 квітня і 2 липня, напередодні поїздки в Брянськ за паспортом прикриття", - додають автори розслідування.

Будівля НДІ "Прибой"

"9 квітня 2019 року о 7:45 ранку Красіков приїхав на тренувальну базу в Балашисі, звідки о 10 ранку попрямував далі на схід, в сторону невеликого селища Аверкієва. Там на тренувальній базі ФСБ він провів 4 дні - до 14 квітня", - зазначає видання.

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Відео з бази в Аверкієва

"Також Красіков неодноразово відвідує офіс очолюваної Бендерським асоціації "Вимпел-А" і постійно телефонує її співробітникам", - додають у виданні.

Місця, відвідані Красіковим, судячи з білінгу його телефона. Цифра - це число днів, проведених у цьому місці

Спецпідрозділ "Вимпел" (або управління "В" Центру спеціального призначення ФСБ) було створено в 1981 році після початку війни в Афганістані та натхненне успішним штурмом палацу Аміна в Кабулі. Офіційно "Вимпел" був створений для проведення операцій за межами країни в особливий (загрозливий) період. Накази про проведення операцій міг віддати тільки голова КДБ СРСР - і тільки письмово.

Навчально-тренувальну базу підрозділ отримав в Балашисі, в "старому місті", де готувалися кадри ще для громадянської війни в Іспанії.

Підготовка "вимпелівців" включала загальнофізичний тренінг, рукопашний бій, заняття з водіння будь-якого виду автотранспорту, стрільбу з усіх видів вітчизняної та іноземного зброї, навчання водолазної, альпіністської, медичної і вибухової справи, повітряно-десантну і підводну підготовку. В середньому підготовка "вимпелівців" триває 5 років.

Крім того, на замовлення співробітників "Вимпел" створювалися спеціальні зразки озброєння та спорядження. Примітно, що за даними джерел Spiegel, знайомих з деталями розслідування вбивства Хангошвілі, Красіков використовував модифікований Глок 26 із заміненим стволом без серійного номера, спеціально пристосований для установки особливого глушника.

Завданнями загону були дезорганізація тилу противника, диверсії, нелегальна розвідка, створення агентурних мереж, звільнення, захоплення і доставка осіб, що володіють цінною інформацією (в тому числі і на території інших держав), знищення людей, що являють загрозу державі, здійснення державних переворотів за кордоном.

Після розпаду СРСР "Вимпел" було переорієнтовано на завдання всередині країни - перш за все на боротьбу з терористами. Вимпелівці брали участь в операції зі звільнення заручників в Будьоновську і інших відомих антитерористичних операціях на Північному Кавказі. Офіційно "Вимпел" заперечує участь в операціях за кордоном.

"Красіков залишив свій мобільний вдома, вирушивши до Європи, для місії у нього був окремий мобільник, який він активував 15 серпня, за два дні до вильоту з Москви. Новий номер телефону він зареєстрував на своє нове прізвище "Соколов". Bellingcat вдалося отримати білінг і цього телефону, і, як виявилося, хтось уже встиг сфальсифікувати дані в ньому: і зазначений час з'єднань, і номери вишок постфактум були змінені. На щастя, конспіратори діяли ліниво, тому нам вдалося зрозуміти алгоритм, за яким змінювалася інформація і відновити майже всі дані за часом і місцем з'єднань. У Росії Красіков практично не використовував цей телефон, зробивши єдиний дзвінок 15 серпня в туристичне агентство, щоб забронювати готелі у Варшаві і Парижі. 17 серпня, судячи з біллінгу, він весь день провів вдома і в 6 вечора вирушив у Шереметьєво. О 19:13 рейсом Air France він вилетів до Парижа", - з'ясували автори розслідування.

Руссо туристо - Париж

"Перші два дні в Парижі метадані з телефона відсутні, зате 19 серпня "турист Соколов" виконав всю обов'язкову програму, відвідавши Лувр, Ейфелеву вежу, Єлисейські поля, базиліку Сакре-Кер, Будинок інвалідів, або церкву Мадлен. Судячи з того, що головні туристичні пам'ятки він став відвідувати лише на третій день, перші два дні були явно присвячені не туризму, а чому саме - поки не ясно. 20 серпня Красіков вилетів до Варшави", - зазначає видання.

Варшавські шпилі

"Приземлившись о 3 годині дня у Варшаві, Красіков відправився прямо в готель. Звідти він попрямував до парку Лазенки, де оглянув королівський палац, потім повернувся в старе місто і провів залишок вечора в ресторані Sexy Duck. Наступного дня він зробив кілька дзвінків людині, яка, як нам вдалося встановити, є місцевим російськомовним гідом. Вдень він вирушив у Вілянувський палац і ввечері повернувся в готель. 22 серпня і в наступні кілька днів телефон Красікова залишався в готелі - він був включений (судячи з періодичної активності GPRS), але з'єднань по ньому не було. Судячи з усього, 22 числа Красіков вже вирушив у Берлін. А оскільки даних про його перельоти в Берлін немає, він виїхав туди або на поїзді, або на машині. Наступного дня об 11: 58 він убив Зелімхана Хангошвілі двома пострілами в голову", - з'ясували автори розслідування.