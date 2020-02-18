Рада вшанувала пам'ять загиблих на Майдані і Донбасі хвилиною мовчання. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Пленарний тиждень, в який ми входимо, - це тиждень, коли відбувалися події на Майдані. Це тиждень, який увійшов у нашу долю як тиждень Революції Гідності. Згадаймо хвилиною мовчання всіх загиблих на Майдані, а також всіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав на початку засідання перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Депутати підтримали його пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річниця Майдану: 18 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло 40 людей

Нагадаємо, сьогодні в районі Золотого відбувся запеклий бій. Найманці РФ застосували заборонене Мінськими угодами важке озброєння. Серед українських захисників один загиблий, четверо дістали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.