Якщо політики підбурюватимуть людей перекривати дороги, я особисто привезу евакуйованих із Китаю в їхні особняки в Конча-Заспу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу після засідання РНБО президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Щодо коронавірусу я хочу вам сказати: у нас повністю контрольована ситуація. Ми обов'язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі засоби масової інформації поширюють якусь дезінформацію щодо того, куди їх везуть, що щось неготове. У нас є кілька варіантів. Ми повністю готові. Але найголовніше, що ми забираємо наших громадян. Якщо ви побачите статистику, скільки там наших. Це не дорослі люди, а хлопчики і дівчатка. Багато людей 90-х років народження. Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які звертаються до людей, ми цю інформацію знаємо завдяки правоохоронним органам, до місцевих жителів і підбурюють їх перекривати дороги. Ми мусимо розуміти - ми забираємо своїх громадян, які є такими самими громадянами України, як і ми. А щодо цих політичних "товаришів ", хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми їх обов'язково привеземо додому, то я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їхні особняки", - заявив Зеленський.

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