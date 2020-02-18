Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
18.02.20 16:02

В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидати на вакантні посади в Офісі Генпрокурора почали проходити тестування.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 18 лютого 2020 року, в межах добору на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора розпочалося тестування на знання законодавства", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Комітет Ради висунув трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський

В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 01
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 02
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 03
В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак 04

Голова першої кадрової комісії, заступник Генерального прокурора Віктор Чумак зазначив, що сьогодні мають пройти тестування 4 групи кандидатів, тобто близько 320 осіб.

Уточнюється, що тестування на знання законодавства проводитиметься протягом 4 днів, і результати будуть оприлюднені в останній день після того, як всі кандидати складуть іспит.

Також Чумак нагадав, що за результатами першого етапу близько 300 осіб з найбільшою кількістю балів, але не меншою за мінімальний прохідний бал, будуть допущені до тестування на загальні здібності.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100