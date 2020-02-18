Жителі Тернопільщини протестують проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю людей. ВIДЕО

Про це Суспільне:UA повідомила заступниця голови райради Ольга Трапова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 20 лютого в санаторій "Медобори" в селі Конопківка біля Микулинців, мають привезти евакуйованих із Китaю людей нa обcервaційні заходи. Вони мають перебувати там 14 днів.

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Сопель повідомив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За його словами, місце для карантину шукають у всіх областях України.

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Директор санаторію Василь Мартинюк каже, що йому повідомили, що "Медобори" та ще кілька закладів для карантину підходять.

Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів кореспондентам, що у поліції немає інформації про те, що евакуйованих із Китаю людей привезуть у Тернопільську область.

Як повідомляє УНІАН, в поліції Тернопільської області підтвердили, що місцеві жителі облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити можливого приїзду на карантин у санаторій "Медобори" українців із Китаю. На блокпостах чергують орієнтовно 15 осіб. Поруч із ними перебувають працівники поліції з метою забезпечення охорони порядку.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

20 лютого з Уханя евакуюватимуть українців, проте місце їх розміщення на карантин поки не визначено.