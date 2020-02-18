Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку обговорює атаку Росії на Донбасі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ООН.

Крім того, як зазначено в розкладі засідання Ради Безпеки, сторони обговорять виконання мінських угод.

Ініціатором зустрічі виступила Росія. Українську делегацію очолює заступник глави Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця.





Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що ініціатива РФ є очікуваним, традиційним і перевіреним трюком російської дипломатії, адже 20 лютого Генеральна Асамблея ООН проведе засідання щодо агресії Росії і ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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У МЗС Естонії вже заявили, що піднімуть питання порушення Російською Федерацією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.