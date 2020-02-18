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18.02.20 23:14

Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вшановували подвиг Героїв Небесної Сотні і всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники йшли від Михайлівської площі через вулицю Трьохсвятительську, Європейську площу, вулицю Грушевського, Фортечний провулок і Інститутську до алеї Героїв Небесної Сотні. Там відбулося покладання квітів.

Учасники також заспівали гімн.


Перед ходою відбулася панахида. "У 2013-2014 роках Михайлівський собор став притулком мітингувальників, а в гарячі дні Революції Гідності перетворився в польовий госпіталь і в даний час є знаковим місцем національного опору", - зазначають організатори заходу.

Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 01
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 02
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 03
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 04
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 05

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 06
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 07
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 08
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 09
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 10

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 11
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 12
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 13
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 14
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 15
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 16

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 17
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 18
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 19
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 20
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 21
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 22

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 23
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 24
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 25
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 26
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 27
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 28
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 29

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 30
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 31
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 32
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 33
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 34
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 35

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Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 36
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 37
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 38
Хода памяті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві 39
Фото, відео: Олег Богачук

Панахида і хода - традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні й учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями. Так, ініціаторами виступили ГО "Сім'ї "Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, ГО "Самооборона Майдану", ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні і учасники Революції Гідності.

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