Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники йшли від Михайлівської площі через вулицю Трьохсвятительську, Європейську площу, вулицю Грушевського, Фортечний провулок і Інститутську до алеї Героїв Небесної Сотні. Там відбулося покладання квітів.

Учасники також заспівали гімн.





Перед ходою відбулася панахида. "У 2013-2014 роках Михайлівський собор став притулком мітингувальників, а в гарячі дні Революції Гідності перетворився в польовий госпіталь і в даний час є знаковим місцем національного опору", - зазначають організатори заходу.











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Фото, відео: Олег Богачук

Панахида і хода - традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні й учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями. Так, ініціаторами виступили ГО "Сім'ї "Небесної Сотні", Національний музей Революції Гідності, ГО "Самооборона Майдану", ГО "Асоціація Медиків Революції Гідності", рідні Героїв Небесної Сотні і учасники Революції Гідності.