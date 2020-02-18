75% зарплати за січень і фінансування за залишковим принципом, - харківські театрали просять місцеву владу і Мінкульт змінити ставлення. ВIДЕО

На facebook-сторінці Харківського академічного театру російської драми ім.А.С.Пушкіна опубліковано відеозвернення до губернатора Харківської області Олексія Кучера, обласної ради, Міністерства культури, молоді і спорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася з фінансуванням театрів Харкова. На даний момент працівникам театру виплачено лише 75% заробітної плати за січень місяць! Від усіх харківських театрів було написано офіційні листи звернення з приводу ситуації, що склалася, але питання так і залишається невирішеним", - сказано у зверненні.

"На сьогодні наш театр, як і всі театри Харкова, отримали зарплату в розмірі 75% від тієї суми, яку мали отримати. Ми не отримали 25% за січень місяць і аванс за лютий. Така нестабільність усіх нас дуже хвилює. Ходять чутки, що припиняться виплати академічних надбавок у розмірі 30%. Турбує це всіх співробітників театру і всіх співробітників усіх театрів Харкова. В інших областях теж є якісь питання, але вони вирішуються", - заявив директор театру Сергій Бичко.

"Складається враження, що так, як ставляться до театрів узагалі не ставляться більше ні до якої сфери діяльності. Що театри не потрібні, що театрам можна не платити, за залишковим принципом. Це несправедливо, тому що театр - це гордість країни. І чим більше в місті театрів, тим більше це свідчить про значущість і статус цього міста", - підкреслив він.