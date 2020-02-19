Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
19.02.20 15:15

48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Усі громадяни України та іноземці, які спецрейсом будуть евакуйовані в Україну 19 лютого, вже прибули в термінал міжнародного аеропорту міста Ухань.

Про це повідомляється на сайті посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення Уряду України, Посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей. В евакуаційному списку 48 громадян України та 29 іноземців. Усі громадяни України та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну, вже сіли в автобуси, і частина з них вже прибула до терміналів міжнародного аеропорту м.Ухань. Почалася реєстрація пасажирів і багажу на спецрейс авіакомпанії SkyUp", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 01
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 02
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 03
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 04
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 05
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 06
48 громадян України і 29 іноземців, яких мають евакуювати, прибули до аеропорту Уханя, - посольство 07

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100