Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
19.02.20 21:42

Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

В рамках кримінального провадження слідчі Криворізького відділу поліції спільно зі співробітниками міськпрокуратури №3, СБУ і полку поліції особливого призначення 19 лютого провели низку обшуків на території підприємства з ремонту доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази. Також була проведена експертиза, висновки якої підтверджують, що роботи виконано неякісно. Асфальтобетонне покриття не відповідає нормам ГОСТу. Кошти були виділені з міського бюджету.

Читайте також: СБУ виявила розтрату майже 600 тисяч гривень "Укрзалізниці" на Кіровоградщині

Генеральному директору підприємства, яке займалося ремонтом дороги, повідомляється про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

В даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція 01

Комунальники привласнили майже 29 млн гривень, що призначалися на капремонт дороги в Кривому Розі, - поліція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черкаському депутату оголосили підозру в розтраті 900 тисяч, - Нацполіція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100