Суд продовжив терміни досудового розслідування у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента hromadske Вікторію Рощину, яка перебуває в залі Печерського суду Києва, строки продовжено ще на три місяці.

Суд продовжив ще на три місяці строки досудового слідства у справі замаху на життя депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трирічний син.



На відео підозрювані Андрій Лаврега та Євген Семенов pic.twitter.com/u8WqFPRnrO — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Відповідне рішення ухвалив суддя Віталій Писанець у закритому засіданні у зв'язку з тим, що до двох підозрюваних Андрія Лавреги і Євгена Семенова застосовано заходи безпеки. Також на засідання було залучено на безоплатній основі адвоката підозрюваного організатора злочину Юсупова Абуєва, який зараз перебуває в розшуку.

Прокурори просили продовжити термін досудового розслідування до шести місяців, підкреслюючи, що слідству необхідно провести додаткові слідчі дії, допитати осіб, отримати результати експертиз.

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Адвокати не заперечували, зазначивши, що потрібно ще зробити певний обсяг роботи.

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії. Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину.

12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.

Печерський суд Києва 25 січня в закритому режимі на місяць продовжив утримання під вартою двом колишнім бійцям роти "Ведмеді" української добровольчої армії Андрію Лаврезі і Євгену Семенову - підозрюваним у замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув його трирічний син.

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