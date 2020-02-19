Суд продовжив терміни досудового розслідування у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента hromadske Вікторію Рощину, яка перебуває в залі Печерського суду Києва, строки продовжено ще на три місяці.
Суд продовжив ще на три місяці строки досудового слідства у справі замаху на життя депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в результаті якого загинув його трирічний син.— hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020
На відео підозрювані Андрій Лаврега та Євген Семенов pic.twitter.com/u8WqFPRnrO
Відповідне рішення ухвалив суддя Віталій Писанець у закритому засіданні у зв'язку з тим, що до двох підозрюваних Андрія Лавреги і Євгена Семенова застосовано заходи безпеки. Також на засідання було залучено на безоплатній основі адвоката підозрюваного організатора злочину Юсупова Абуєва, який зараз перебуває в розшуку.
Прокурори просили продовжити термін досудового розслідування до шести місяців, підкреслюючи, що слідству необхідно провести додаткові слідчі дії, допитати осіб, отримати результати експертиз.
Адвокати не заперечували, зазначивши, що потрібно ще зробити певний обсяг роботи.
Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.
Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.
2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.
За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії. Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину.
12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.
Печерський суд Києва 25 січня в закритому режимі на місяць продовжив утримання під вартою двом колишнім бійцям роти "Ведмеді" української добровольчої армії Андрію Лаврезі і Євгену Семенову - підозрюваним у замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, внаслідок якого загинув його трирічний син.
Читайте статтю Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?