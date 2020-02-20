Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA.Харків у Facebook, про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Не потрібно сіяти паніку. Харківська область повністю готова... Відпрацьовано всі служби. Звертаючись до людей, я хочу сказати, що всі ті люди, які прибувають в Україну, а їх 73 людини, вони здорові, вони спочатку пройшли перевірку китайськими лікарями, потім були перевірені нашими лікарями. Ми знаємо, що четверо осіб, у яких була підозра на коронавірус, не потрапили на борт, якщо не підтвердиться, ми із заберемо. Прошу людей не сіяти паніку. Все добре", - сказав він.

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Водночас він зазначив, якщо борт прибуде до Харкова, то Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати. Поки невідомо куди. Це координує уряд.

Щодо алгоритму транзиту він зауважив, що через термінал люди проходити не будуть. Їх відразу перемістять у підготовлені автобуси. 73 людини - це приблизно 5 автобусів.

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"У деяких людей є певні побоювання щодо прийому наших людей. Усі сили задіяні. Сподіваюся, що люди з розумінням до цього поставляться. У нас розміщувати їх не будуть, але ми готові. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль"", - сказав Кучер.