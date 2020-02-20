Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

20 лютого, близько сьомої години ранку, в селищі Нові Санжари Полтавської області група місцевих мешканців під час проведення акції заблокувала дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла коротка сутичка.

Для припинення правопорушення працівники поліції встановили більше 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз'яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди.

"З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені", – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

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Водночас, паблік ХС. Харків у Facebook опублікував ще одне відео того, що зараз відбувається у селищі.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.