"Намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити", - Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною. 6 років минуло з того часу, як перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу", - заявив він.

Порошенко наголосив, що потрібно зробити все, щоб така висока ціна була заплачена не дарма.

"Вони намагаються переписати історію. Ми цього точно не дамо зробити. Не дамо зробити, тому що з нами український народ і правда, віра, церква і Господь Бог. І з нами точно буде перемога!" - підкреслив він.

"Бо зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє діючу українську владу на реванш. Злочинців, які вбивали Героїв Небесної Сотні, і яких волею діючої влади обміняли, випустили на волю", - додав Порошенко.

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Зі свого боку експрем'єр-міністр України (2014-2016 років), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на сторінці в мережі Facebook також ушанував пам'ять загиблих Героїв.

"Шість років тому на Майдані Незалежності штурмовики Януковича стріляли в українських патріотів. Полягло 48 з Небесної сотні. 46 з них - трохи більше аніж за дві години. Сьогодні день вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності. Наша пам'ять, наші герої, які віддали своє життя за нашу свободу", - йдеться в повідомленні.

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook написала: "День Героїв Небесної Сотні. Чорний день України. Світлий день України.

День пам'яті її найкращих синів і доньок, день народження нового Українського духу – духу волі, свободи й незламності… Люди швидко перетворилися зі свідків історії на її безпосередніх учасників. Прості громадяни, не завжди свідомі свого героїзму, вистояли і вибороли свободу Української держави. Бо 28 років тому ми отримали незалежність, а тільки тоді, під час Революції гідності – стали за неї в справжній боротьбі… Вклоняюся й дякую всім причетним…".

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні

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