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20.02.20 13:37

Евакуйовані з Китаю громадяни пройшли прикордонний контроль в аеропорту Харкова, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Міжнародному аеропорту міста Харків співробітники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їхню перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.

Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням усіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.

Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль", куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю

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