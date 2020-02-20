Евакуйовані з Китаю громадяни пройшли прикордонний контроль в аеропорту Харкова, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їхню перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.
Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням усіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища.
Зазначається, що в аеропорту "Бориспіль", куди борт приземлився на дозаправку, прикордонники також були в готовності здійснити процедуру прикордонного контролю