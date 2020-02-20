Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
20.02.20 16:10

Евакуація з Уханя: Маршрут колони не повідомляють з метою безпеки. ВIДЕО

Правоохоронці не називають маршруту колони, яка перевезе евакуйованих із Китаю в Нові Саржани Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Маршрут колони, в якій везуть евакуйованих із Уханя людей на карантин у село Нові Санжари Полтавської області, правоохоронці не називають. Це зроблено з метою безпеки.

Тим часом у мережі з'явився відеозапис руху колони в одному з населених пунктів.

Всього з Китаю в Україну прилетіли 94 особи: 22 людини екіпажу, 45 громадян України і 27 громадян із восьми країн світу.

Прикордонний і митний контроль в аеропорту люди пройшли швидко, оскільки їхні дані завчасно передали в ці структури.

Трохи більше часу знадобилося медикам, щоб оглянути пасажирів і екіпаж.

Читайте також: "У нас немає, як у Австралії, санаторію на острові", - Аваков у Нових Санжарах

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100