Евакуація з Уханя: Маршрут колони не повідомляють з метою безпеки. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Маршрут колони, в якій везуть евакуйованих із Уханя людей на карантин у село Нові Санжари Полтавської області, правоохоронці не називають. Це зроблено з метою безпеки.

Тим часом у мережі з'явився відеозапис руху колони в одному з населених пунктів.

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Всього з Китаю в Україну прилетіли 94 особи: 22 людини екіпажу, 45 громадян України і 27 громадян із восьми країн світу.

Прикордонний і митний контроль в аеропорту люди пройшли швидко, оскільки їхні дані завчасно передали в ці структури.

Трохи більше часу знадобилося медикам, щоб оглянути пасажирів і екіпаж.

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