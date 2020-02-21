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21.02.20 09:54

"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін закликав українців поважати національну самосвідомість, але не забувати спільну історію Росії та України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у рамках проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Російський президент зазначив, що якщо у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли.

Путін також висловився про Українську православну церкву. За його словами, самостійність Української православної церкви Московського патріархату повна, і до розколу була повністю незалежною від Москви.

"Ні, треба було обов'язково розрізати по живому, - додав президент РФ. - Навіщо?"

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату "означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

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