"Українська церква і так була незалежна. Ні, треба різати по живому", - Путін про створення ПЦУ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у рамках проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

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Російський президент зазначив, що якщо у значної частини населення України виникло почуття власної самосвідомості національного, треба ставитися до цього з повагою, але не забувати, хто ми такі, і звідки ми прийшли.

Путін також висловився про Українську православну церкву. За його словами, самостійність Української православної церкви Московського патріархату повна, і до розколу була повністю незалежною від Москви.

"Ні, треба було обов'язково розрізати по живому, - додав президент РФ. - Навіщо?"

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

У травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату "означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.